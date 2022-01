Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Qazaxıstana başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin “Twitter” səhifəsində paylaşım edilib:

“10 Yanvar - Qazaxıstanda Ümummilli Matəm Günü ilə əlaqədar, faciəvi hadisələrdə ölkənin bir sıra bölgələrində həyatlarını itirən insanların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş qazax xalqına başsağlığı bildiririk. Qazaxıstana sülh, sabitlik, əmin-amanlıq və rifah arzulayırıq”.

