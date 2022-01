Nyu Yorkda dəhşətli yanğın hadisəsi baş verib.

Metbuat. az xəbər verir ki, ilkin versiyaya görə, yaşayış binasında baş verən yanğına səbəb elektrik qızdırıcısında olan nasazlıq olub. İnsident nəticəsində 9-u uşaq olmaqla 19 nəfər həyatını itirib. Yanğın zamanı 63 nəfər yaralanıb, onlardan 32-nin vəziyyəti ağırdır.

Qeyd edək ki, bu, Nyu-Yorkda son 30 ildə baş vermiş ən güclü yanğın hadisəsidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.