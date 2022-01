Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, 8-ci mikrorayon ərazisində yaşayan bina sakinləri düzgün park etməyən sürücünü qeyri-adi şəkildə cəzalandırıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə fotolar yayılıb. Belə ki, sakinlər düzgün park etməyən sürücünün avtomobilini məişət tullantıları üçün nəzərdə tutulan qutularla sıxışdırıb saxlamağa çalışıblar. Görünür bina sakinləri vəziyyətdən çıxış yolunu bu addımı atmaqda görüblər.

Həmin fotonu təqdim edirik:

Aidə Fətəliyeva / METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.