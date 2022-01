Amerikalı sahibkar, “SpaceX” və “Tesla” şirkətlərinin rəhbəri İlon Maskın anası, yazıçı, beynəlxalq bestseller müəllifi Mey Mask özünün "Instagram" hesabında Azərbaycanla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Azərbaycanda çap olunan kitabının həyəcanını izləyiciləri ilə bölüşərək bunları yazdı:

“Kitabımın Azərbaycanda çap olunmasına görə çox həyəcanlıyam”.

