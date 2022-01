Uşağa zəncəfilli çay vermək olarmı? - Tanınmış pediatrdan məsləhət

"Körpə və az yaşlı uşaqlarda bitkilərin hansı yaşda, miqdarda, xəstəliklər zamanı necə verilməsi, faydası, zərəri haqqında elmi araşdırmalar olmalıdır. Ona görə də körpələrə bu kimi preparatların verilməsini tövsiyə etmirik".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı tanınmış pediatr-neonatoloq Altay Abdullaoğlu edib. Onun sözlərinə görə, bitkilər xalq təbabəti kimi illərdir istifadə olunub. Böyüklər üçün müəyyən faydaları olsa da körpələrdə bu barədə məlumatlar yoxdur.

"Bu bitkilərin insan üçün faydaları olduğu kimi, uyğunsuz miqdarda istifadə olunması zərərli ola bilər. Ona görə də bitki deyərək keçmək olmaz, bütün bunları nəzərə almaq lazımdır".

Bir çox faydası olsa da, hamiləlikdə və südvermə dövründə həkimlə məsləhətləşmədən zəncəfildən istifadə etmək əks təsir göstərə bilər.

Zəncəfil çayı necə hazırlanır?

Ərzaqlar:

- 1 ədəd zəncəfil kökü

- Bal və ya limon

- Su

Hazırlanması:

Təzə zəncəfilin qabıqlarını soyuduqdan sonra incə-incə doğranır. Lif baxımından zəngin olan zəncəfilin faydasından tam yararlanmaq üçün onu liflərə paralel istiqamətdə doğramaq lazımdır. Neçə fincan içmək istəyirsinizsə, o qədər su əlavə etdikdən sonra 4-5 ədəd zəncəfil dilimini suya atın. 10-15 dəqiqə gözləyin. Zövqə görə üzərinə limon və ya bal əlavə edin.

Aidə Fətəliyeva / METBUAT.AZ

