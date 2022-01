Dünyaca məşhur "Full House" (Bizim ev) serialının tanınmış aktyoru Bob Saqet 65 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun cəsədi Florida ştatındakı oteldə tapılıb. Məlumata görə, aktyor "I Don't Do Negative" komediyasının nümayişi üçün Floridaya gedib.

O həmçinin, ötən gün Floridanın Vedra çimərliyində konsert vermişdi. Aktyorun ölüm səbəbi açıqlanmayıb.

