“Lider TV”nin keçmiş əməkdaşının əri əvvəlcə onu öldürüb, hissələrə bölüb, sonra isə... - TƏFƏRRÜAT

“Lider” televiziyasının keçmiş əməkdaşı, 1987-ci il təvəllüdlü Nahidə Həsənovanın həyat yoldaşı tərəfindən vəhşicəsinə öldürülməsi ilə bağlı bəzi faktlar üzə çıxıb.

Metbuat.az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə yanvarın 4-də Xətai rayonu Köhnə Günəşli qəsəbəsində baş verib. Həyat yoldaşı N.Həsənovanı bıçaqlayaraq öldürən, daha sonra meyitini hamam otağına apararaq vannada qollarını və başını kəsən 1987-ci il təvəllüdlü Əliyev Orxan Mehdi oğlu artıq həbs edilərək istintaqa təhvil verilib.

Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar aparılır.

Məlumata görə, O.Əliyevin arvadını öldürüb onun bədən üzvlərini hamamda doğradıqdan sonra N.Həsənovanın cəsədinin videosu çəkilib. Həmin video müxtəlif şəxslərə göndərilib, eləcə də bəzi səhifələrdə yayımlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.