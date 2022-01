Qazaxıstanda etiraz aksiyaları zamanı 7939 nəfə saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən açıqlama verilib. Məlumata görə, saxlanılanlar arasında xarici ölkə vətəndaşları da var. Təhlükəsizlik əməkdaşları arasında xəsarət alanların sayı isə 300-dən çoxdur.

Yerli media toqquşmalar zamanı azı 164 nəfərin öldüyünü açıqlayıb. Rəsmi rəqəmlərdə isə bu göstərici 44 nəfərdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.