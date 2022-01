“Qazaxıstanda çevirilişə cəhdin qarşısı alındı”.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezident Qasım-Jomart Tokayev belə açıqlama verib. O, son günlərdə baş verən hadisələri “çevirilişə cəhd “ kimi qələmə verib. Dövlət başçısı iddia edib ki, terrorçuların əsas məqsədi iqtidarı ələ keçirərək çeviriliş həyata keçirmək olub.

Prezident hazırda vəziyyətin nəzarət altında olduğunu ifadə edib.

