“Qazaxıstandakı hadisələr hamımızı narahat edir. Qazaxıstanda dövlətçilik təhlükə altındadır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının dövlət başçılarının növbədənkənar toplantısındakı çıxışı zamanı belə deyib. O bildirib ki, Qazaxıstandakı hücumlar təcavüzdür və buna vaxt itirmədən reaksiya vermək lazımdır.

