Azərbaycan SSR Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin keçmiş birinci katibi Əbdürrəhman Vəzirov vəfat edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun oğlu Eldar Vəzirov məlumat verib.

Ə.Vəzirov 91 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, əslən Şuşadan olan siyasətçi 1930-cu ildə Bakının Binəqədi rayonunda anadan olub. O, 1988-ci ildən 1990-cı ilədək Azərbaycan SSR-ə rəhbərlik edib. 1990-cı 20 Yanvar qırğınından sonra Rusiyaya sığınıb və ömrünün sonunadək orada yaşayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.