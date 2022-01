Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov və türkiyəli həmkarı Hulusi Akar arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi öz rəsmi tviter hesabında paylaşıb.

Qeyd edilib ki, Zakir Həsənov söhbət zamanı Akçakaledə Türkiyə ordusunun 3 hərbi qulluqçusunun şəhid olması ilə bağlı başsağlığı verib. Həmçinin tərəflər hərbi təlim sahəsində əməkdaşlıq fəaliyyətləri barədə də fikir mübadiləsi aparıblar.

