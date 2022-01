"Hazırda milli komandanın baş məşqçisi postuna dəvət gəlməsini gözləmirəm"

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Qarabağ" futbol klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov sportinfo.az-a müsahibəsində deyib.

2017-2018-ci illərdə millini çalışdırmış Qurbanov yenidən milliyə qayıtmaq barədə düşünmədiyini söyləyib.

