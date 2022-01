Lazımi miqdarda nizamlı olaraq istifadə edildiyi təqdirində itburnu təbii ağrıkəsicidir. Mütəmadi olaraq qrip və onun kimi yuxarı tənəffüs yolları infeksiyalarından əziyyət çəkənlər də bu bitkidən istifadə edə bilərlər.

Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının itburnun bir çox yerdə rast gəlinməyən faydalarından bəhs edən məlumatını təqdim edir:

