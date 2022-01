Avstraliya zirehli texnikalarını yeniləmək üçün ABŞ-la 2,5 milyard dollar dəyərində müqavilə imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avtsraliyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, yenilənmiş hərbi texnikalar hərbçilərin üzləşə biləcəyi xoşagəlməz halların qarşını alacaq.

Qeyd edək ki, ABŞ və Avstraliya arasında hərbi əməkdaşlıq son dövrlər genişlənib. Bu isə Çini narahat edir.

