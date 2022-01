İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə minatəmizləmə əməliyyatlarına dair həftəlik məlumat açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) məlumat yayıb.

Belə ki, 2021-ci ilin dekabr ayının 1-dən 30-na qədər olan müddətdə Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda 6 piyada əleyhinə mina, 6 tank əleyhinə mina, 68 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb, 57,1 hektar ərazi təmizlənib.

