Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Enerji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi arasında təbii qazın tədarükünə dair anlaşma memorandumunu təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısının sərəncamı "Rəsmi Qazet"də dərc olunub.

