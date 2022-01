Lənkəran Dövlət Universitetinin "Tarix-coğrafiya və incəsənət" fakültəsinin Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisasının V A qrupunun tələbəsi Maral Anar qızı Quluzadə vəfat edib.

Universitetdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, mərhum onkoloji xəstəlikdən dünyasını dəyişib.

Maral ailəli idi, bir körpəsi var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.