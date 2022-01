Qazaxıstanın yeni Baş naziri Alihan Smailov olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna qədər o əvvəlki hakimiyyətdə Baş nazirin 1-ci köməkçisi postunda çalışırdı. Bildirilir ki, prezident Qasım-Jomart Tokayev onun namizədliyini parlamentə təqdim edib. Deputatların hamısı namizədin lehinə səs veriblər.

Qeyd edək ki, 50 yaşlı Smailov ölkənin 12-ci Baş naziridir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.