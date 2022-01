Rəsmən açıqlandı: Rus sülhməramlılar geri çəkilir

“Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının sülhməramlıları 2 gün ərzində mərhələli şəkildə Qazaxıstandan çıxacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə prezident Qasım-Jomart Tokayev açıqlama verib. O bildirib ki, sülhməramlıların ölkədən çıxması ən gec 10 gün davam edəcək. Dövlət başçısının sözlərinə görə, terrorçulara qarşı hərbi əməliyyatların aktiv mərhələsi bitib və bütün regionlarda vəziyyət nəzarət altındadır.

“Sülhməramlıları öz tələbimlə çağırdım” deyən Tokayev bildirib ki, dəstək olmasaydı Almatıda vəziyyət tamamilə nəzarətdən çıxa bilərdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.