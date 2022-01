Rusiya geri addım atdı: Ukraynaya hücum olmayacaq

Rusiyanın Xarici İşlər nazirinin müavini Sergey Ryabkov ötən gün Cenevrədə keçirilən ABŞ-Rusiya görüşü barədə açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Moskvanın Ukraynaya hərbi müdaxilə planı yoxdur və bu barədə mövqe ABŞ tərəfinə açıqlanıb. Diplomat bildirib ki, Rusiyanın öz ərazisində təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirməsi normaldır.

“Biz hərbi təlimləri öz torpaqlarımızda keçirmişik və bundan sonra da belə olacaq” deyən Ryabkov, NATO kimi Rusiyanın öz təhlükəsizliyi üçün addımlar atdığını vurğulayıb.

