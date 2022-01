Türkiyənin "Qalatasaray" klubunun sabiq futbolçusu Ahmet Çalık dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı futbolçu avtomobil qəzasında vəfat edib.

Qeyd edək ki, 2020-ci ildən "Konyaspor"da çıxış edən oyunçu 8 dəfə Türkiyə yığmasının formasını geyinib. 2017 - 2020-ci illərdə "Qalatasaray"ın şərəfini qorumuş müdafiəçi 2017/2018 və 2018/2019 mövsümündə Türkiyə Super Liqasının qalibi olub.

