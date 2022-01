Uşaqların internet asılılığı ilə bağlı xəbərdarlıq edildi

Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) valideynlərə müraciət edib.

Qurumun Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumatda uşaqların internet asılılığından xilas olması üçün bəzi tövsiyələr verilib:

- övladlarınızı sakitləşdirmək və ya yemək yedizdirmək üçün telefondan, planşetdən istifadə etməyin;

- övladlarınızın suallarını cavabsız qoymayın, "işim var, məşğulam, sonra..." deməyin. Əgər belə etsəniz onlar onu dinləyən virtual "dost"lar axtaracaq;

- günlük internet istifadəsi üçün vaxt müəyyən edin və həmin vaxt limitini əsla aşmayın;

- övladlarınızı bacardığı və maraqlandığı sahələrə, hobbilərə yönləndirin;

- övladınızın kompüter və smartfondan istifadəsini nəzarətdə saxlayın və virtual mühitdəki dostlarını tanıyın;

- övladlarınızın real həyatdakı dostluq münasibətlərini dəstəkləyin və onların real həyatda görüşüb səmərəli vaxt keçirmələri üçün planlar qurun.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.