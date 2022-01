“Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının sülhməramlılarının Qazaxıstandan çıxmasına yerli hökumət özü qərar verir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, sülhməramlılar barədə qərarı Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına müraciət edən ölkə verir və Rusiyanın buna qarışmaq hüququ yoxdur.

Qeyd edək ki, sülhməramlıların 2 gündən sonra mərhələli şəkildə Qazaxıstandan çıxacağı açıqlanıb.

