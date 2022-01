Mars planetində araşdırmalar aparan “Perseverance” aparatında nasazlıq baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə NASA mühəndisləri açıqlama verib. Bildirilir ki, aparatın qayanı deşmə və nümunələri toplama xüsusiyyəti işləmir.

Məlumata görə, nasazlığın yaranmasına qazıntı zamanı daşların aparatın içinə dolması səbəb olub. Mühəndislər nasazlığı aradan qaldırmağa çalışır.

