Bakıda “Gelandewagen” idarə edən sürücü maddi imkanı aşağı olan şəxsləri təhqir edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə paylaşılan görüntülərdə onun ətrafdakıları təhqir etdiyi aydın sezilir. Videodakı şəxs “Çəkil, yetim kasıb, bədbəxt, səhər yeməyi yeməyib günorta yeməyinə duran adamlar. Dağılışın!” deyərək sürətli bir formada avtomobili idarə edir. Təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmədən qəza vəziyyəti yaradan sürücünün görüntülərini təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.