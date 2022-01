Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) əməkdaşlarının kirayə pullarının verilməməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib.

FHN-in Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, fevral ayının əvvəlindən başlayaraq həmin borclar ödəniləcək.



Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə FHN əməkdaşlarının bir neçə aydır kirayə pullarının verilmədiyi ilə bağlı məlumatlar yayılıb.

