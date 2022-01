Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində yanvarın 11-i günorta saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribat nəticəsində hərbi qulluqçumuz müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Nəzərov Ayaz Azər oğlu şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhidimizin sosial şəbəkələrdə yayılan fotosunu təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.