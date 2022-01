"Son vaxtlar Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyət o qədər də gərgin deyil, lakin heç kim istisna etmir ki, hər an müəyyən gərginlik yarana bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistan müdafiə nazirinin müavini Arman Sarkisyan jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

O, təfərrüatlara varmasa da, hər hansı bir məlumatın ictimaiyyətdən gizlədilməyəcəyini deyib.

