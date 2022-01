Avropa Parlamentinin prezidenti vəzifəsinə yeni seçkilər 18 yanvar tarixində keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vaxta qədər isə Parlamentin sədri funksiyalarını birinci müavin Robert Metsola icra edəcək.

Qeyd edək ki, Avropa Parlamentinin sədri David Sassoli 66 yaşında vəfat edib.

