Qazaxıstanın yeni hökuməti ilk toplantısını həyata keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni Baş nazir Alihan İsmailovun rəhbərliyində toplanan nazirlər, qarşıya qoyulan tapşırıqların öhdəsindən gəlmək üçün səylə çalışacaqlarını ifadə ediblər. Toplantıda rəhbərlik tərəfindən ortaya qoyulan 2022-ci ilin planlarına dair xəritənin 3 həftə ərzində hazırlanacağı deyilib.

Nazirlər, təhlükəsizlik sisteminin yenidən formalaşdırılmasının və ordunun imkanlarının artırılmasının vacibliyini qeyd ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.