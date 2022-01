Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Avropa Parlamentinin sədri David Sassolinin vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, parlamentin sədri bu barədə tviterdə paylaşım edib.

Azərbaycan parlamentinin sədri D. Sassolinin vəfatı ilə bağlı xəbərin onu çox kədərləndirdiyini bildirib.

S. Qafarova D. Sassolinin ailəsinə və yaxınlarına başsağlığı verib.

Qeyd edək ki, 65 yaşlı David Sassoli yanvarın 11-də Aviano şəhərində vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.