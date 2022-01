Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Conson ötən ilin 20 may tarixində karantin qaydalarını pozaraq “Dauninq-strit”in həyətindəki yığıncaqda iştirak etdiyini qəbul edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, baş nazir şənlikdə sadəcə 20 dəqiqə iştirak etdiyini, milyonlarla insanın pandemiya zamanı əziyyət çəkdiyini, karantin qaydalarına riayət etmədiyi üçün xalqın onlara olan qəzəbini başa düşdüyünü deyib və buna görə üzr istəyib.

