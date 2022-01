Xəstəxanaların elmi şöbələrində çalışanların maaşına əlavələrin məbləği müəyyənləşib

Tibb müəssisələrinin elmi şöbələrində çalışan işçilərin əmək haqlarına sabit aylıq həvəsləndirici əlavələrin məbləği müəyyən edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı “Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi” publik hüquqi şəxsin tabeliyindəki tibb müəssisələrində çalışan səhiyyə işçilərinin əməyinin ödənilməsi qaydası”nda dəyişiklik edilib.

Milli Hematologiya və Trnasfizuologiya Mərkəzinin Müşahidə Şurasına tapşırılıb ki, bir ay müddətində işçilərinə sabit aylıq həvəsləndirici əlavələrin məbləğləri ilə bağlı təkliflərini İTSDA-ya təqdim etsinlər.

Qərarın icrasına nəzarət İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövət Agentliyinin sədr müavini Nigar Bayramovaya həvalə edilib.

Tibb müəssisələrinin elmi şöbələrində çalışan işçilərinin əmək haqlarına sabit aylıq həvəsləndirici əlavələrin məbləği aşağıdakı kimi müəyyən edilib:





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.