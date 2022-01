Cinsini dəyişdi, illərlə qadın olduğunu gizlətdi... - Məşhur aktyorun əvvəlki görünüşü heyrətə gətirdi: FOTOLAR

ABŞ-ın tanınmış aktyoru Bak Endjelin cinsini dəyişməzdən əvvəlki fotoları yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotolar mediada böyük maraqla qarşılanıb. Aktyorun sözlərinə görə, o cinsini dəyişmək üçün çox çətin dövrdən keçib. Nəhayət o istədiyi bədən formasına qovuşub.

Qeyd edək ki, 53 yaşlı aktyor cinsini dəyişməzdən əvvəl Susan adını daşıyıb. O cinsini dəyişməzdən əvvəl də kişi görkəmində olduğunu bildirib. İllərlə qadın olduğunu gizlədən sənətçi model kimi fəaliyyət göstərib. İndi isə onun öz şirkəti var.

