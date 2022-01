Fransa bu xəbərlə çalxalanır: Makronun kişi sevgilisi var - Arvadı da bilir

Fransanın BFM televiziyasında prezident seçkiləri kampaniyası ilə bağlı yayımlanan sənədli filmdə dövlət başçısı Emmanuel Makron barəsində şok iddia səsləndirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə, Makronun kişi sevgilisi var və bu məsələdən onun həyat yoldaşı Brijit Makron da xəbərdardır. Fransız ekspert Nikola Prizetin iddiasında görə, naməlum şəxs Brijitə zəng edərək, Makronun kişi sevgilisinin olduğu barədə məlumat verib.

Naməlum şəxs Brijitə “Bilirəm, indi ərin başqa kişinin yanındadır” deyib. Senator Fransoa Patriatın sözlərinə görə, Brijit bu xəbəri alandan sonra böyük üzüntü keçirib. Bununla belə, o həyat yoldaşından ayrılmayacağını ifadə edib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Brijit Makron barədə də iddialar ortaya atılmışdı.

Brijitin dünyaya kişi kimi gəldiyi gənc yaşlarında cinsini dəyişdirdiyi irəli sürülür. Hətta onun keçmişdəki kimliyi də açıqlanıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.