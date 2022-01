“Qarabağ” FK Leandro Andrade ilə müqavilə imzalayıb .

Metbuat.az-a klubun rəsmi saytından verilən məlumata görə, portuqaliyalı cinah yarımmüdafiəçisi Bolqarıstanın “Çerno More” klubundan transfer edilib. 22 yaşlı futbolçu ilə 2025-ci il iyunun 30-dək müqavilə bağlanılıb.

Andrade komandamızda 15 nömrəli formada çıxış edəcək..

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.