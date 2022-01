Qazaxıstan prezidenti Qasım-Jomart Tokayev Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının sülhməramlılarının bu gündən etibarən ölkədən çıxacağını bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, sülhməramlıların qarşısına qoyulan tapşırıq başa çatıb.

Qeyd edək ki, 2 gün əvvəl Rusiyanın Müdafiə naziri Sergey Şoyqu Qazaxıstanda vəziyyət tam sabitləşənə qədər sülhməramlıların bölgədə qalacağını açıqlamışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.