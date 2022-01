Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının sülhməramlıların Qazaxıstandan çıxması ilə bağlı fotolar paylaşılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sülhməramlıların bir hissəsi artıq Qazaxıstandan çıxıb. Digər qüvvələrin çıxması üçün hazırlıqlar davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.