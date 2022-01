Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sabah Ukraynaya səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Səfər zamanı Prezident İlham Əliyev ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski ilə görüş keçiriləcək.

Danışıqlar zamanı ikitərəfli münasibətlərin inkişafı müzakirə olunacaq.

