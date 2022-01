Aparıcı Afaq Gəncəli "Şourum" adlı yeni layihəsi ilə tamaşaçıların qarşısına çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, veriliş tezliklə "Xəzər TV"də yayımlanacaq.

Artıq sosial şəbəkədə anonsu da yayımlanan proqramda aparıcı şou-biznesdəki məşhurlarımızdan danışacaq.

Qeyd edək ki, Afaq Gəncəli həftə içi 5 gün "Xəzər TV"də nümayiş olunan "Səhər mərkəzi" verilişində də aparıcılıq edir.

