Füzuli rayonunun Araz Dilağarda kəndində ümumi sahəsi 120 m² olan birmərtəbəli 5 otaqlı evin yanar konstruksiyaları yanıb.

FHN-dən Metbuat.az-a bildirilib ki, bitişik talvar yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

