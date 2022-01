Bakı Nəqliyyat Agentliyi tıxacların yaranması ilə bağlı videoçarx hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda müxtəlif vəziyyətlərdə tıxacların yaranmasının səbəbləri araşdırılır.

Belə ki, işıqforda ləngimə, eyni zamanda, yolda ani əyləci basmaq ciddi tıxaclara səbəb olur.

