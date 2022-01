Fatih Terim bir daha "Qalatasaray"ın baş məşqçisi olmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə 69 yaşlı mütəxəssis özünün tviter hesabında paylaşım edib.

İstanbul təmsilçisi ilə vidalaşan Terim "Cim-Bom"la imzaladığı ilk və son müqavilələrin fotolarını yayımlayıb.

O, paylaşımın üzərində "Qalatasaray"dakı ilk imzam və son imzam" sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, Fatih Terim 1996 - 2000-ci, 2002 - 2004, 2011 - 2013 və 2017 - 2021-ci illərdə "Qalatasaray"a rəhbərlik edib.

