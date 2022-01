Meyxanaçılar arasında toyda münaqişə: Rəşad Dağlı və Rüfət Dahi... - VİDEO

Toy məclislərinin birində meyxanaçılar - Rəşad Dağlı və Rüfət Dahi arasında münaqişə yaşanıb.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, iki söz ustadından başqa orada Balaəli Maştağalı, Ruslan Müşviqabad və digər meyxanaçılar da olub. Deyişmə zamanı qonaqlar Rəşadın təkrara yol verdiyini bildirərək etiraz ediblər. Meyxanaçı isə onların fikirləri ilə qəti şəkildə razılaşmayıb. Balaəli həmkarını müdafiə edərək xiridarlara qəzəblənib.

Daha sonra R. Dağlı və R. Dahi arasında gərginlik yaşanıb. Rəşad həmkarının bədiyyə meyxana yaratmaq istədiyini və onunla getdiyi məclislərdə belə problemlərin yarandığını dilə gətirib.

Lakin Rüfət Dağlının fikirlərinə qəzəblənərək illərdir bədiyyə yox, meyxana dediyini, təkəbbürün gərəksiz olduğunu söyləyib.

