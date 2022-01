Uşağın atasının kimliyini öyrənəndə dəhşətə gəldi: İnternet vasitəsilə tanış olub...

Yaponiyada baş verən hadisə böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1 uşaq anası ikinci uşağı dünyaya gətirmək istəyib. Lakin həyat yoldaşının səhhətindəki problemlərə görə, o başqasından hamilə qalmağa qərar verib. Həyat yoldaşının da razılığından sonra ana internet üzərindən "donor" axtarıb. Özünü yaponiyalı kimi təqdim edən şəxs müəyyən məbləğ qarşılığında buna razılıq verib. Qadın, hamilə qalandan sonra uşağın atasının əslində yaponiyalı olmadığını öyrənib. Məlum olub ki, uşağın atası çinlidir.

Ana uşaqdan imtina etmək istəsə də, bunun üçün gec olub və o, uşağı dünyaya gətirmək məcburiyyətində qalıb. Uşaq dünyaya gələndən sonra körpədən imtina edən ana, uşağın atasına qarşı iddia qaldırıb.

