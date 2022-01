Müdirin gizli əməli üzə çıxdı: Hər şeyini itirdi - Boş vaxtlarında... - FOTOLAR

Böyük Britaniyada yaşayan Sayler Makkay adlı qadının gizli əməli onun işində problemlər yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dərzi sexinin müdiri olan qadının gizli şəkildə aktrisalıq etdiyi məlum olub. Bildirilir ki, Makkay bir sıra açıq-saçıq səhnələrdə rol alıb. Bunun üzə çıxmasından sonra rəhbərlik onu işdən qovub. Böyük təzyiqlərlə üzləşən qadın Şotlandiyanı tərk edərək, İngiltərəyə kömək məcburiyyətində qalıb.

Makkay bildirib ki, açıq-saçıq səhnələrdə rol almasının belə rezonans yaradacğını güman etməyib. Əlavə gəlir üçün o, aktrisalıqla da məşğul olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.