FİFA 2021-ci ilin transfer hesabatını açıqlayıb.

Metbuat.azın məlumatına görə, ötən il Azərbaycan klubları 68 futbolçunu xaricdən transfer edib. Ölkə xaricinə isə 59 oyunçu göndərib.

Bu transferlərdə 12 klub iştirak edib.

Onlar transferlərə ümumlikdə 700 min dollar xərcləyib.

