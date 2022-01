İnsan orqanizmi üçün ən faydalı qidalar sırasında süd, bal, yumurta, əncir və digərlərinin adını çəkə bilərik. Ayrı-ayrılıqda onların hər biri insan orqanizmini lazımı vitaminlərlə təmin edir. Ancaq onlardan hazırlanan müxtəlif qarışımlar öskürək, qəbzlik, boğaz ağrısı, soyuqdəymə kimi narahatlıqları təbii yolla aradan qaldırmağa imkan verir.

Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının bununla bağlı hazırladığı maarifləndirici videomaterialı təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.