Yanukoviç Ali Radaya qarşı növbəti iddia QALDIRDI

Ukraynanın eks-prezidenti Yanukoviç Ali Radaya qarşı daha bir iddia qaldırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yanvarın 14-də "Facebook" da parlamentin Ukrayna Konstitusiya Məhkəməsindəki (KMİ) nümayəndəsi Olqa Sovgirya məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, Yanukoviç Kiyev Rayon İnzibati Məhkəməsinə müraciət edib. O, tələb edir ki, Ali Rada impiçmentdən başqa heç bir şəkildə prezidentin ofisini kənarlaşdırmaq səlahiyyətinə malik deyil. Məhkəmə tərəfləri çağırmadan və iclas keçirmədən işə sadələşdirilmiş icraatda baxılması barədə qərar qəbul edib. "Yəni, bu iddia üzrə məhkəmə qərarı demək olar ki, hər an verilə bilər" Sovgirya belə deyib.

2021-ci il dekabrın 30-da Kiyev Rayon İnzibati Məhkəməsi Yanukoviçin Radaya qarşı iddiası üzrə işə başlayıb. Görüş fevralın 16-na təyin edilib.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

